Французы вновь вышли на протесты

Массовые демонстрации организовала левая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Протестующие выкрикивали различные лозунги, например - "Макрон- президент богатых!" или "Сопротивление до конца".

Пресс-служба партии передает, что во французскую столицу прибыло 150 тыс человек с различных регионов страны.

В свою очередь, парижская полиция сообщает, что демонстрантов было не более чем 30 тыс. Меланшон напомнил правительству чем закончились реформаторские попытки для ее предшественников и призвал всех вести борьбу до конца.

Новое трудовое законодательство позволит мелким предприятиям оформлять трудовые договора с работниками напрямую без одобрения профсоюза, что должно облегчить и ускорить процедуру получения вакансии.

Также указами ограничивается размер финансовых выплат за необоснованное увольнение работников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на недавно прошедших выборах во Франции лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45 процентов.