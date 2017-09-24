09:22 24.09.2017 | Политика | Новости
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Французы вновь вышли на протесты

Во Франции на улицы вышли десятки тысяч французов, которые протестуют против введения новой реформы трудового законодательства. Об этом передает DW.

Французы вновь вышли на протесты

Массовые демонстрации организовала левая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Протестующие выкрикивали различные лозунги, например - "Макрон- президент богатых!" или "Сопротивление до конца".

Пресс-служба партии передает, что во французскую столицу прибыло 150 тыс человек с различных регионов страны.

В свою очередь, парижская полиция сообщает, что демонстрантов было не более чем 30 тыс. Меланшон напомнил правительству чем закончились реформаторские попытки для ее предшественников и призвал всех вести борьбу до конца.

Новое трудовое законодательство позволит мелким предприятиям оформлять трудовые договора с работниками напрямую без одобрения профсоюза, что должно облегчить и ускорить процедуру получения вакансии.

Также указами ограничивается размер финансовых выплат за необоснованное увольнение работников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на недавно прошедших выборах во Франции лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45 процентов.


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