13:50 24.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Бойцам Нацгвардии могут разрешить участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

В Верховной Раде Украины хотят принять закон, разрешающий бойцам Нацгвардии участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Нацгвардии. 

Бойцам Нацгвардии могут разрешить участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

Сообщается, что депутаты хотят внести изменения в закон "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", который позволит нашим бойцам брать участие в международных боевых операциях.

В законе "О борьбе с терроризмом"  хотят изменить несколько пунктов, которые расширят полномочия бойцов и конкретно на законодательном уровне определят их возможности по борьбе с терроризмом.

Проектом документа планируется также определить законодательно Нацгвардию как орган, осуществляющий государственную охрану. Это даст возможность гвардейцам проводить конвоирования преступных лиц.

Напомним, что в скором времени в Совбезе ООН будет подниматься вопрос о введении миротворческой миссии на востоке Украины.

Недавно эту возможность украинский президент обсудил с Дональдом Трампом при личной встрече.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин уже утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года.


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