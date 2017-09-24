Бойцам Нацгвардии могут разрешить участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

В Верховной Раде Украины хотят принять закон, разрешающий бойцам Нацгвардии участвовать в миротворческой миссии на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Нацгвардии.
Сообщается, что депутаты хотят внести изменения в закон "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", который позволит нашим бойцам брать участие в международных боевых операциях.
В законе "О борьбе с терроризмом" хотят изменить несколько пунктов, которые расширят полномочия бойцов и конкретно на законодательном уровне определят их возможности по борьбе с терроризмом.
Проектом документа планируется также определить законодательно Нацгвардию как орган, осуществляющий государственную охрану. Это даст возможность гвардейцам проводить конвоирования преступных лиц.
Напомним, что в скором времени в Совбезе ООН будет подниматься вопрос о введении миротворческой миссии на востоке Украины.
Недавно эту возможность украинский президент обсудил с Дональдом Трампом при личной встрече.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин уже утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года.