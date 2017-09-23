Украина и Канада улучшат сотрудничество в сфере обороны, - Порошенко

Глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.
Также Порошенко поведал про взгляд на партнерство двух стран в сфере обороны новыми инициативами. Такие данные распространил официальный сайт президента. По его словам – Порошенко представил видение Украины и того, как можно улучшить партнерство в сфере обороны новыми инициативами.
Также Порошенко напомнил, что в начале 2017 г. подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области обороны, что делает проще и сотрудничество в военной сфере. Также в этом году Канада продолжила операцию UNIFIER.
Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина и Литва обсудили план сотрудничества.