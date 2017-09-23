09:49 23.09.2017 | Политика | Новости
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Украина и Канада улучшат сотрудничество в сфере обороны, - Порошенко

Глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.

Украина и Канада улучшат сотрудничество в сфере обороны, - Порошенко

Также Порошенко поведал про взгляд на партнерство двух стран в сфере обороны новыми инициативами. Такие данные распространил официальный сайт президента. По его словам – Порошенко представил видение Украины и того, как можно улучшить партнерство в сфере обороны новыми инициативами.

Также Порошенко напомнил, что в начале 2017 г. подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области обороны, что делает проще и сотрудничество в военной сфере. Также в этом году Канада продолжила операцию UNIFIER.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина и Литва обсудили план сотрудничества.


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