Украина и Канада улучшат сотрудничество в сфере обороны, - Порошенко

Также Порошенко поведал про взгляд на партнерство двух стран в сфере обороны новыми инициативами. Такие данные распространил официальный сайт президента. По его словам – Порошенко представил видение Украины и того, как можно улучшить партнерство в сфере обороны новыми инициативами.

Также Порошенко напомнил, что в начале 2017 г. подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области обороны, что делает проще и сотрудничество в военной сфере. Также в этом году Канада продолжила операцию UNIFIER.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина и Литва обсудили план сотрудничества.