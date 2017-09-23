23:40 23.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ожидает, что Канада продолжит санкционное давление на РФ

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что правительство Канады продолжит санкционное давление на Российскую Федерацию.

Порошенко ожидает, что Канада продолжит санкционное давление на РФ

Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно словам премьер-министра Канады, его страна безусловно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Канада подчеркивает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и продолжает осуждать российскую военную агрессию на востоке Украины.

Также в документе содержится поддержка дальнейшего сближения Украины с НАТО. 

"Было также высказано ожидание, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на Москву, прежде всего, в контексте будущего председательства в Большой семерке", - отметили в Администрации президента.

Напоследок глава украинского государства добавил, что поддержка от Канады ощущается и в имплементации реформ в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности. Также Порошенко поведал про взгляд на партнерство двух стран в сфере обороны новыми инициативами.


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