Порошенко ожидает, что Канада продолжит санкционное давление на РФ

Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно словам премьер-министра Канады, его страна безусловно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Канада подчеркивает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и продолжает осуждать российскую военную агрессию на востоке Украины.

Также в документе содержится поддержка дальнейшего сближения Украины с НАТО.

"Было также высказано ожидание, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на Москву, прежде всего, в контексте будущего председательства в Большой семерке", - отметили в Администрации президента.

Напоследок глава украинского государства добавил, что поддержка от Канады ощущается и в имплементации реформ в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности. Также Порошенко поведал про взгляд на партнерство двух стран в сфере обороны новыми инициативами.