"Нафтогаз" продает автопарк Mercedes

Будет выставлен в т.ч. весь автопарк Mercedes. Такое сообщение пресс-службы НАК. Известно, что "Нафтогаз" намерен продать 59 из 62 авто, которые принадлежат компании, в т.ч. весь автопарк Mercedes.

Для этого компания "Нафтогаз" подала уже все документы и ждет необходимые согласования Минэкономразвития и торговли, Минфина, Фонда госимущества, Минюста и Кабмина - сказано в сообщении компании. В НАК уточнили, что арендуют в ДК "Газ Украины" сразу пять авто Фольксваген, 37 авто марки Шкода Octavia, а также Superb.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ведется расследование повреждения 11 авто – в Дарницком районе.