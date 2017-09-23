10:45 23.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" продает автопарк Mercedes

НАК "Нафтогаз Украины" хочет выставить на продажу все авто компании.

Будет выставлен в т.ч. весь автопарк Mercedes. Такое сообщение пресс-службы НАК. Известно, что "Нафтогаз" намерен продать 59 из 62 авто, которые принадлежат компании, в т.ч. весь автопарк Mercedes.

Для этого компания "Нафтогаз" подала уже все документы и ждет необходимые согласования Минэкономразвития и торговли, Минфина, Фонда госимущества, Минюста и Кабмина - сказано в сообщении компании. В НАК уточнили, что арендуют в ДК "Газ Украины" сразу пять авто Фольксваген, 37 авто марки Шкода Octavia, а также Superb.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ведется расследование повреждения 11 авто – в Дарницком районе.


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