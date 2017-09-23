22:31 23.09.2017 | Политика | Новости
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Франция выступила за лишение членов Совбеза ООН права вето

Члены Совета безопасности ООН в ближайшие время откажутся от права наложения вето на резолюции по геноцидам и военным преступлениям. Такие сведения сообщил министр по европейским делам правительства Франции Жан-Батист Лемойн призвал постоянных на встрече с правозащитными организациями.

Франция выступила за лишение членов Совбеза ООН права вето

Таким образом, право вето может привести к неспособности ООН защитить людей от военных преступлений и этнических чисток. В свою очередь это скореее всего подрывает авторитет организации, передает RTBF.

Согласно словам Лемойна, право вето в ООН используют пять постоянных членов Совбеза: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Кстати, французское правительство уже не впервые предлагает изменить правило вето. К примеру, в 2013 году на заседании Генассамблеи ООН об этом говорил действующий на тот момент президент Франсуа Олланд.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", Россия не выполняет решение Международного суда Организации объединенных наций о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.


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