Трамп будет поддерживать обороноспособность Украины

Об этом передает FOX Business.

Трамп подчеркнул, что очень важно продолжать украино-американское военное сотрудничество.

Президент США пообещал направить военную помощь в восточноевропейскую страну. Правда помощь ограничится лишь оборонительным оружием. Таких комплексов как "Jаvelin" США предоставлять не будут.

Петр Порошенко отметил, что у Украины достаточно и своего противоракетного оружие.

Также амерканский лидер упрекнул Путина в подстрекательстве населения Крыма и Донбасса к восстанию против Украины.

"Российский президент очень непредсказуемый человек", - заметил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп просит главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране.