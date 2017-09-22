12:20 22.09.2017 | Политика | Новости
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Трамп будет поддерживать обороноспособность Украины

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко высказался по поводу возможности предоставления оборонительного вооружения.

Трамп будет поддерживать обороноспособность Украины

Об этом передает FOX Business.

Трамп подчеркнул, что очень важно продолжать украино-американское военное сотрудничество.

Президент США пообещал направить военную помощь в восточноевропейскую страну. Правда помощь ограничится лишь оборонительным оружием. Таких комплексов как "Jаvelin" США предоставлять не будут.

Петр Порошенко отметил, что у Украины достаточно и своего противоракетного оружие.

Также амерканский лидер упрекнул Путина в подстрекательстве населения Крыма и Донбасса к восстанию против Украины.

"Российский президент очень непредсказуемый человек", - заметил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп просит главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране.


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