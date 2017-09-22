Трамп будет поддерживать обороноспособность Украины

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко высказался по поводу возможности предоставления оборонительного вооружения.
Об этом передает FOX Business.
Трамп подчеркнул, что очень важно продолжать украино-американское военное сотрудничество.
Президент США пообещал направить военную помощь в восточноевропейскую страну. Правда помощь ограничится лишь оборонительным оружием. Таких комплексов как "Jаvelin" США предоставлять не будут.
Петр Порошенко отметил, что у Украины достаточно и своего противоракетного оружие.
Также амерканский лидер упрекнул Путина в подстрекательстве населения Крыма и Донбасса к восстанию против Украины.
"Российский президент очень непредсказуемый человек", - заметил Трамп.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп просит главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране.