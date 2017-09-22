Столтенберг поддерживает введение миротворцев на Донбасс

По его словам, миссия поможет ускорить урегулирование ситуации на востоке страны, а также обеспечить безопасность ее жителей и ОБСЕ.

Более 600 наблюдателей от ОБСЕ уже находятся в восточной части Украины, однако это не повлияло на соблюдение режима "тишины". Днем террористы редко открывают огонь, особенно когда присутствуют члены ОБСЕ. Основные обстрелы начинаются ночью.

Генсек считает, что миротворческие силы должны находиться по всей разграничительной линии, а также территории восточной Украины.

В Генштабе Украины сообщают, что с начала украино-российского конфликта погибло не менее 10 тыс человек.

Петр Порошенко настоял на том, чтобы развертывание миссии проходило по всем основным стандартам НАТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что для полного охвата территорий Украины потребуется 60 тыс миротворцев.