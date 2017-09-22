Россия продолжает нарушать международные договоренности

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом передает пресс-служба Государственного департамента.
Тиллерсон уверяет, что Россия ведет себя так, словно она забыла собственные обязательства, а это подрывает гарантии мировой безопасности.
Также госсекретарь уверен, что такими дейтвиями РФ препятствует укреплению и стабильности международных отношений. Тиллерсон еще раз напомнил о ядерной угрозе со стороны КНДР и призвал РФ повлиять на "укрощение" Ким Чен Ына.
Он уверен, что Россия может доказать свою приверженность собственным обязательствам путем контроля над ядерным вооружением.
В МИДе РФ считают, что запрет на ядерное вооружение подрывает национальные интересы РФ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.