07:29 22.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путин разрушил механизм мировой безопасности, - Порошенко

Российская Федерация на сегодняшний день пытается проводить кибероперации в отношении любых стран во всем мире.

Путин разрушил механизм мировой безопасности, - Порошенко

Президент Владимир Путин "разрушил механизм мировой безопасности". Об этом в четверг вечером, 21 сентября, в интервью изданию FoxNews заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что приветствует поддержку Соединенных Штатов Америки в вопросе миротворцев на Донбассе. Вместе с тем глава украинского государства подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть эффективными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко заявил, что Россия единственная страна в мире, которая имеет конфликты почти со всеми соседними государствами. Украинский президент также заявил, что РФ является "не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой".


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