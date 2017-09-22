Путин разрушил механизм мировой безопасности, - Порошенко

Президент Владимир Путин "разрушил механизм мировой безопасности". Об этом в четверг вечером, 21 сентября, в интервью изданию FoxNews заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что приветствует поддержку Соединенных Штатов Америки в вопросе миротворцев на Донбассе. Вместе с тем глава украинского государства подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть эффективными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко заявил, что Россия единственная страна в мире, которая имеет конфликты почти со всеми соседними государствами. Украинский президент также заявил, что РФ является "не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой".