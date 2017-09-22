Порошенко отправляется с визитом в Канаду

Тут он пробудет два дня и примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в Канаде у Порошенко запланированные встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Он также планирует встретится с представителями канадских парламентских и деловых кругов. В пресс-службе также напомнили, что национальная сборная Украины впервые принимает участие в Играх непокоренных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 21 сентября, состоялась встреча Порошенко с Трампом в Нью-Йорке. В США президент Украины принимал участив в заседании генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.