10:57 22.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко отправляется с визитом в Канаду

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 22-сентября отправляется с рабочим визитом в Канаду.

Порошенко отправляется с визитом в Канаду

Тут он пробудет два дня и примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в Канаде у Порошенко запланированные встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Он также планирует встретится с представителями канадских парламентских и деловых кругов. В пресс-службе также напомнили, что национальная сборная Украины впервые принимает участие в Играх непокоренных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 21 сентября, состоялась встреча Порошенко с Трампом в Нью-Йорке. В США президент Украины принимал участив в заседании генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.


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