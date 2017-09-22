10:56 22.09.2017 | Политика | Новости
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Новые санкции против КНДР могут быть приняты уже 16 октября

Послы Европейского союза пришли к общему комромиссу по поводу экономических санкций против Северной Кореи. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Новые санкции против КНДР могут быть приняты уже 16 октября

Согласно информации ведомства, соглашение будет подписано в середине октября на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Санкции, скорее всего, будут касаться ограничений на торговлю с Пхеньяном нефтью, текстилем и газом. Эксперты уверены, что от таких ограничений КНДР потеряют не менее 3 млн долларов дохода.

Такие действия Совбеза и ЕС вызваны тем, что Северная Корея уже в который раз проводить ядерные испытания, а недавно страна заявила об успешном проведении подземных испытаний водородной бомбы.

Новый ракетный запуск лишь ускорил процесс.

На 72-ой ГА ООН лидер США пригрозил "человеку-ракете" полным уничтожением в случае, если Пхеньян попытается нанесьти удар по США или его союзникам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.


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