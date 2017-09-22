Новые санкции против КНДР могут быть приняты уже 16 октября

Согласно информации ведомства, соглашение будет подписано в середине октября на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Санкции, скорее всего, будут касаться ограничений на торговлю с Пхеньяном нефтью, текстилем и газом. Эксперты уверены, что от таких ограничений КНДР потеряют не менее 3 млн долларов дохода.

Такие действия Совбеза и ЕС вызваны тем, что Северная Корея уже в который раз проводить ядерные испытания, а недавно страна заявила об успешном проведении подземных испытаний водородной бомбы.

Новый ракетный запуск лишь ускорил процесс.

На 72-ой ГА ООН лидер США пригрозил "человеку-ракете" полным уничтожением в случае, если Пхеньян попытается нанесьти удар по США или его союзникам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.