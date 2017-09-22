21:29 22.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины возможны ограничения полетов, - Гройсман

Речь – про ограничения полетов в районах, граничащих с зоной АТО.

На востоке Украины возможны ограничения полетов, - Гройсман

Украинский премьер В. Гройсман отдел поручение - рассмотреть возможность ограничения на востоке нашей страны полетов. Такие данные распространила пресс-служба Кабмина.

Так, Гройсман уже отдал распоряжение главе Мининфраструктуры В. Омеляну и Госавиаслужбе с другими органами власти изучить ситуацию по поводу ограничения полетов воздушных судов. Согласно данным пресс-службы, речь – про ограничения в некоторых аэропортах Донбасса. Гройсман поручил срочно предоставить EASA предложение по обеспечению условий выполнения полетов в данные аэропорты.

Как сообщал УРА-Информ, полеты в Запорожье, Днепр и Харьков могут быть признаны опасными.


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