На востоке Украины возможны ограничения полетов, - Гройсман

Украинский премьер В. Гройсман отдел поручение - рассмотреть возможность ограничения на востоке нашей страны полетов. Такие данные распространила пресс-служба Кабмина.

Так, Гройсман уже отдал распоряжение главе Мининфраструктуры В. Омеляну и Госавиаслужбе с другими органами власти изучить ситуацию по поводу ограничения полетов воздушных судов. Согласно данным пресс-службы, речь – про ограничения в некоторых аэропортах Донбасса. Гройсман поручил срочно предоставить EASA предложение по обеспечению условий выполнения полетов в данные аэропорты.

Как сообщал УРА-Информ, полеты в Запорожье, Днепр и Харьков могут быть признаны опасными.