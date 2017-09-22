КНДР готовит новые ядерные испытания

Согласно информации источника, лидер страны Ким Чен Ын примет сверхжесткие меры против США как ответ на принятие Совбезом новых санкций против его государства.

Министр рассказал, что это могут быть самые масштабные испытания водородной бомбы за всю историю КНДР.

В администрации же Белого Дома отметили, что и далее будут принимать все возможные меры, чтобы укротить "ядерные" амбиции лидера КНДР, ослабляя страну экономически и политически.

Такие ответные меры лидер Ким решил принять после того, когда на 72-ой ГА ООН президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну полный уничтожением в случае, если с Северной Кореи будет запущена ракета в сторону США или ее союзников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дала негативную оценку вчерашним словам Трампа.