08:21 22.09.2017 | Политика | Новости
100174399:roman

КНДР готовит новые ядерные испытания

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что страна готовит новые ядерные испытания в Тихом океане. Об этом передает Yonhap.

КНДР готовит новые ядерные испытания

Согласно информации источника, лидер страны Ким Чен Ын примет сверхжесткие меры против США как ответ на принятие Совбезом новых санкций против его государства.

Министр рассказал, что это могут быть самые масштабные испытания водородной бомбы за всю историю КНДР.

В администрации же Белого Дома отметили, что и далее будут принимать все возможные меры, чтобы укротить "ядерные" амбиции лидера КНДР, ослабляя страну экономически и политически.

Такие ответные меры лидер Ким решил принять после того, когда на 72-ой ГА ООН президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну полный уничтожением в случае, если с Северной Кореи будет запущена ракета в сторону США или ее союзников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дала негативную оценку вчерашним словам Трампа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив