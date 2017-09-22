КАК ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ 29-30 сентября в Киеве пройдет двухдневный политический интенсив, на котором 14 спикеров расскажут о: Тенденциях развития Украины - 2018. Стратегии национального развития. Политическом пиаре. Успешных и провальных политических кампаниях в Украине и за рубежом. Инновационных didgital-технологиях в политических кампаниях. Экономических стратегиях кандидатов Стартапах в политике. Деловом дресс-коде. Лоббизме интересов. Ментальной составляющей коррупции. Успешной избирательной кампании. Как победить на выборах. Среди спикеров: депутаты ВР, политтехнологи, известные экономисты Регистрационный сбор – 2300 грн. Регистрируйтесь по ссылке Количество место ограничено! Консультации: 066 7544129, 067 445300, 044 3530844 Организаторы: Грушевского,5 и BizON MEDIA E-mail: academy.grushevskogo5@gmail.com .

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