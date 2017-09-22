КАК ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ

29-30 сентября в Киеве пройдет двухдневный политический интенсив, на котором 14 спикеров расскажут о:
Тенденциях развития Украины - 2018.
Стратегии национального развития.
Политическом пиаре.
Успешных и провальных политических кампаниях в Украине и за рубежом.
Инновационных didgital-технологиях в политических кампаниях.
Экономических стратегиях кандидатов
Стартапах в политике.
Деловом дресс-коде.
Лоббизме интересов.
Ментальной составляющей коррупции.
Успешной избирательной кампании.
Как победить на выборах.
Среди спикеров: депутаты ВР, политтехнологи, известные экономисты