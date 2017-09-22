Иран продолжит разработку программы баллистических ракет

Согласно информации источника, Иран вновь продолжит усиливать свою программу разработки ракет в целях сдерживания стран-соседей с ядерным потенциалом в регионе.

Рухами заявил об этом в честь памятной даты по окончанию войны между Ираком и Ираном 1980-1990 годах, еще при правительстве Саддама Хусейна.

Рухами утверждает, что в первую очередь он заботится о национальных интересах, а они в данный момент находятся в состоянии турбулентности.

Лидер Ирана сообщил о начале модернизации военно-воздушных и морских сил. Президент не планирует разрвать прошлого соглашения, если США не будут вводить новые санкции, а также продолжать дипломатическое давление на страну.

Как сообщалось в "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ядерный контракт с Ираном будет соблюдать все стороны переговоров.