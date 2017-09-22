Гройсман пригрозил отставкой главе АМКУ

Налицо возможные признаки сговора при отмене тендера на закупку сканеров для таможни. Об этом в пятницу, 22 сентября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, он разберется с Антимонопольным комитетом, поскольку видит заговор, о котором сегодня говорит вся страна. АМК стал второй тендерной палатой в Украине, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета и всех его прикрывателей, - заявил Гройсман, добавив, что на днях Комитет отменил тендер на закупку сканеров для таможни.

Это было преступлением, которое прикрывает контрабанду в Украине, - уверен премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Антимонопольный комитет Украины направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором просит правительство урегулировать ряд проблемных вопросов, которые возникли на рынке природного газа.