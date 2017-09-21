В ООН приняли новую концепцию проведения миротворческих операций

Согласно принятой резолюции, миротворческие миссии теперь будут проходить эффективнее и аудит бюджета станет прозрачнее.

На данный момент основной контингент войск расположен в странах Африки и Ближнего Востока. Новая реформа предусматривает привлечение Африканского союза.

Ранее на Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко выступил с речью, где рассказал детали и возможности проведения миротворческой миссии на востоке Украины.

Однако украинская сторона категорически против, чтобы войска РФ и ее стран-саттелитов находились на территории Донбасса. Глава МИДа Павел Климкин считает, что миротворцы ООН должны находится на всей территории оккупированого востока.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций призвал как можно быстрее отправить на Донбасс миротворцев.