В Каталонии опять бунтуют

Согласно информации издания, правительственная полиция провела аресты из числа правительственных чиновников и мэров городов, которые готовили референдум за независимость Каталонии.

Задержанным оказался заместитель вице-президента страны.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой настаивает на том, чтобы каталонские парламентеры сели с Мадридом за стол переговоров.

Каталонский лидер Карлес Пучдемон считает, что власти фактически объявили чрезвычайное положение, когда стали контролировать финансы в регионе.

Ранее испански правоохранители изъяли 10 млн бюллетеней, которые готовились для референдума на первое октября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", военная национальная полиция Испании провела рейд на штаб-квартиру каталонского правительства, менее чем за две недели до предложенного референдума о независимости Каталонии.