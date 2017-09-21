В Каталонии опять бунтуют

В испанской Барселоне на улицы вышли десятки тысяч протестующих против ареста каталонских политиков. Об этом передает The Independent.
Согласно информации издания, правительственная полиция провела аресты из числа правительственных чиновников и мэров городов, которые готовили референдум за независимость Каталонии.
Задержанным оказался заместитель вице-президента страны.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой настаивает на том, чтобы каталонские парламентеры сели с Мадридом за стол переговоров.
Каталонский лидер Карлес Пучдемон считает, что власти фактически объявили чрезвычайное положение, когда стали контролировать финансы в регионе.
Ранее испански правоохранители изъяли 10 млн бюллетеней, которые готовились для референдума на первое октября.
Как сообщалось в "УРА-Информ", военная национальная полиция Испании провела рейд на штаб-квартиру каталонского правительства, менее чем за две недели до предложенного референдума о независимости Каталонии.