10:56 21.09.2017 | Политика | Новости
100174306:roman

В Каталонии опять бунтуют

В испанской Барселоне на улицы вышли десятки тысяч протестующих против ареста каталонских политиков. Об этом передает The Independent.

В Каталонии опять бунтуют

Согласно информации издания, правительственная полиция провела аресты из числа правительственных чиновников и мэров городов, которые готовили референдум за независимость Каталонии.

Задержанным оказался заместитель вице-президента страны.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой настаивает на том, чтобы каталонские парламентеры сели с Мадридом за стол переговоров. 

Каталонский лидер Карлес Пучдемон считает, что власти фактически объявили чрезвычайное положение, когда стали контролировать финансы в регионе.

Ранее испански правоохранители изъяли 10 млн бюллетеней, которые готовились для референдума на первое октября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", военная национальная полиция Испании провела рейд на штаб-квартиру каталонского правительства, менее чем за две недели до предложенного референдума о независимости Каталонии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив