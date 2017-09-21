11:40 21.09.2017 | Политика | Новости
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В Европарламенте недовольны скоростью реформ в Украине

В Европейском парламенте раскритиковали процесс реформирования в сфере судопроизводства и борьбы с коррупцией в Украине. Об этом передает пресс-служба Парламентского комитета ассоциации Украина.

В Европарламенте недовольны скоростью реформ в Украине

По словам сопредседателя ЕС Дариуша Росати, в стране имеются очень дискуссионные моменты, связанные с ходом реформ в этих двух сферах.

Процесс реформирования Ростати обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Он пообещал доложить о ходе дел в ЕП.

Ростати выделил два основных момента, на которые украинское руководство должно обратить внимание. Первое - это проведение конкурса для назначения судей и обеспечение независимости их работы.

Второе - это внедрение системы сотрудничества антикоррупционных органов и других государственных ведомств, для улучшения качества коммуникации и работы по борьбе с коррупцией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинско-литовский проект "плана Маршала" для поддержки реформ нашего государства был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией. Д. Ростати представил его главные пункты в ЕП.


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