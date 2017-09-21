Украина внесла на рассмотрение ЕС ряд инициатив по долгосрочному сотрудничеству, - Порошенко

Об этом передает пресс-служба президента.

В частности, речь идет о присоединении к таможенному и энергетическому союзам ЕС, а также общему авиационному пространству и Единому цифровому рынку.

По словам Порошенко, продвижение данных инициатив фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза. Кроме того, это произойдет еще до того, как Украина де-юре присоединится к ЕС. В связи с этим Украина может максимально приблизится к критериям членства в ЕС.

"Правительство Украины секторально интегрируется с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза", - подчеркнулпрезидент.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.