10:34 21.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина внесла на рассмотрение ЕС ряд инициатив по долгосрочному сотрудничеству, - Порошенко

Во время Украинского финансового форума глава государства Петр Порошенко поведал о том, что наша страна внесла на рассмотрение Европейского союза (ЕС) инициативу по долгосрочному сотрудничеству. 

Украина внесла на рассмотрение ЕС ряд инициатив по долгосрочному сотрудничеству, - Порошенко

Об этом передает пресс-служба президента.

В частности, речь идет о присоединении к таможенному и энергетическому союзам ЕС, а также общему авиационному пространству и Единому цифровому рынку.

По словам Порошенко, продвижение данных инициатив фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза. Кроме того, это произойдет еще до того, как Украина де-юре присоединится к ЕС. В связи с этим Украина может максимально приблизится к критериям членства в ЕС.

"Правительство Украины секторально интегрируется с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза", - подчеркнулпрезидент.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко  в Нью-Йорке провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.


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