Украина готова передать "Л-ДНР" 300 человек в обмен на 88 пленных

Об этом на брифинге заявила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко.

Согласно ее словам, в данный момент удалось установить 88 украинских заложников из 144. В частности, их место расположение.

"Мы готовы передать для их освобождения 313 человек, которых позволяет украинское законодательство, в ОРДЛО", - отметила Геращенко.

Стоить добавить, что вопрос освобождения заложников обсуждался на встрече в Минске еще 20 сентября. По этому поводу украинские власти предлагают провести обмен пленников как можно скорей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обмен пленниками будет возможен только в том варианте, когда они сами добровольно будут согласны с этим. Об этом сообщил представитель объединенного центра по координации поиска пропавших без вести в зоне АТО при СБУ Юрий Кочанов.