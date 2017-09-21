23:27 21.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко начал встречу с Антониу Гутерришем

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 21 сентября, начал встречу с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем.

Порошенко начал встречу с Антониу Гутерришем

Во время двухсторонней встречи стороны будут обсуждать вопросы двустороннего взаимодействия, реформирования международной организации, а также другие важные аспекты. Как сообщает пресс-служба Администрации главы государства, Порошенко и генсек ООН будут обсуждать перспективы внедрения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Напомним, в четверг, 21 сентября, состоялась встреча Порошенко с Трампом в Нью-Йорке.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенуо после встречи заявил, что Трамп полностью поддержал предложения Украины по миротворцам ООН на Донбассе.


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