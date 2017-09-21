Мировые лидеры поддержали Украину в борьбе с Россией, - Порошенко

Последние дни, когда украинская делегация находилась в США, были чрезвычайно важными для формирования и обеспечения всемирной поддержки Украины. Об этом в четверг, 21 сентября, после встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава украинского государства отметил, что детально обсудил со своим американским коллегой экономическое сотрудничество между двумя государствами. Он также отметил, что ему приятно отметить успех от первого размещения украинских суверенных бондов на мировых рынках, и тот высокий спрос, который был на украинские ценные бумаги.

Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформам. И мне было приятно, что значительное количество из числа этих инвесторов были американские компании, - сказал Порошенко. Добавив, что организаторов размещения были такие компании как Goldman Suchs, JP Morgan.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что Соединенные Штаты Америки полностью поддержали предложение Украины по размещению миротворческой миссии Организации объединенных наций на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.