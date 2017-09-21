Мининфраструктуры внедрит онлайн-мониторинг строительства дорог

Такие данные распространил в эфире одного из телеканалов министр инфраструктуры - Владимир Омелян. Согласно его сообщению – с конца 2017 г. стартует пилотный вариант, а в 2018 г. - уже полноценный.

Есть надежда, что как по государственным дорогам, так и по местным, будет вестись постоянный онлайн-мониторинг строек. То есть установят камеры, каждый - если будет желание, увидит - что конкретно сейчас делает техника на участке дороги, или присутствует она там вообще - сказал он.

Как сообщал УРА-Информ, Мининфраструктуры хочет приобрести 78 пунктов весового контроля.