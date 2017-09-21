Ядерное соглашение с Ираном пересматриваться не будет, - Могерини

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ядерный контракт с Ираном будет соблюдать все стороны переговоров.
Об этом передает Deutsche Welle.
Могерини считает, что со стороны Ирана начиная с 2015 года не наблюдалось никаких существенных нарушений, а потому нет никаких оснований для пересмотра договора.
Все государства, входящие в данную группу - Германия, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай придерживаются такого мнения.
Однако недавно в Белом Доме сообщили о наличии нарушений со стороны Ирана, однако отозвала свои обвинения.
Согласно договору Иран сокращает свою ядерную программу в обмен на отмену санкций со стороны мирового сообщества.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран не соблюдает ядерное соглашение.