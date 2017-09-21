08:43 21.09.2017 | Политика | Новости
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Ядерное соглашение с Ираном пересматриваться не будет, - Могерини

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ядерный контракт с Ираном будет соблюдать все стороны переговоров.

Ядерное соглашение с Ираном пересматриваться не будет, - Могерини

Об этом передает Deutsche Welle.

Могерини считает, что со стороны Ирана начиная с 2015 года не наблюдалось никаких существенных нарушений, а потому нет никаких оснований для пересмотра договора.

Все государства, входящие в данную группу  - Германия, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай придерживаются такого мнения.

Однако недавно в Белом Доме сообщили о наличии нарушений со стороны Ирана, однако отозвала свои обвинения.

Согласно договору Иран сокращает свою ядерную программу в обмен на отмену санкций со стороны мирового сообщества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран не соблюдает ядерное соглашение.


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