Ядерное соглашение с Ираном пересматриваться не будет, - Могерини

Об этом передает Deutsche Welle.

Могерини считает, что со стороны Ирана начиная с 2015 года не наблюдалось никаких существенных нарушений, а потому нет никаких оснований для пересмотра договора.

Все государства, входящие в данную группу - Германия, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай придерживаются такого мнения.

Однако недавно в Белом Доме сообщили о наличии нарушений со стороны Ирана, однако отозвала свои обвинения.

Согласно договору Иран сокращает свою ядерную программу в обмен на отмену санкций со стороны мирового сообщества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран не соблюдает ядерное соглашение.