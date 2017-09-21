14:33 21.09.2017 | Политика | Новости
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Италия поможет решить конфликт на Донбассе

Италия будет возглавлять ОБСЕ в 2018 году.

Италия поможет решить конфликт на Донбассе

Известно, что Италия намерена оказывать содействие урегулированию на Донбассе конфликта - во время собственного председательства в ОБСЕ уже в 2018 году. Об этом сказано в сообщении украинского МИД - по итогам встречи министра П. Климкина с его итальянским коллегой - Анджелино Альфано.

Данная встреча была проведена в Нью-Йорке. Известно, что стороны говорили про перспективы операции ООН в области поддержания мира на Донбассе. Италии были приведены дополнительные аргументы по развертыванию своих миссии на всей территории ОРДЛО - вдоль временно неконтролируемой российско-украинской границы – прежде всего.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ намерены наращивать число своих наблюдателей в Украине.


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