Еврокомиссар призвал правительство Украины профинансировать проект общественного вещания

Об этом Еврокомиссар сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, проект бюджета 2018 для Общественного вещания может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы.

Все украинские органы власти должны полностью выполнить обязательства перед Общественным вещанием на 2018 год.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты восьмого созыва планируют начать работу и рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании.