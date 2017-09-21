Еврокомиссар призвал правительство Украины профинансировать проект общественного вещания

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ган призвал украинское правительство, согласно его обязательств, обеспечить полное финансирование общественное вещание в 2018 году.
Об этом Еврокомиссар сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, проект бюджета 2018 для Общественного вещания может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы.
Все украинские органы власти должны полностью выполнить обязательства перед Общественным вещанием на 2018 год.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты восьмого созыва планируют начать работу и рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании.