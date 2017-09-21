Депутаты в четверг рассмотрела более 3,5 тысяч поправок к судебной реформе

Депутаты на конец сегодняшнего пленарного заседания не смогли рассмотреть все поправки к документу. Таким образом, сегодня политики рассмотрели 1251 поправку первого раздела, 1335 поправок второго и 941 поправку третьего раздела поправок.

После рассмотрения 941 поправки спикер Рады Андрей Парубий объявил о закрытии вечернего пленарного заседания ВР.

При этом он объявил, что в пятницу в десять часов утра он приглашает всех в зал для продолжения работы. Вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Да, конечно завтра будет час вопросов к правительству, - пояснил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня депутаты Верховной Рады Украины дважды отказались поддержать продолжение пленарного заседания парламента в четверг, 21 сентября 2017 года, до исчерпания повестки дня, а именно до принятия судебной и пенсионной реформ.