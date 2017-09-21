Депутаты в четверг продолжат рассмотрение судебной реформы

Вместе с тем народные депутаты планируют сегодня же принять во втором чтении закон о повышении пенсий. Как сказано в повестке дня, опубликованой на сайте парламента, в частности, во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты.

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа, а также в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение работы КСУ.

Напомним, накануне парламентарии рассмотрели 2361 поправку к судебной реформе.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в среду, 20 сентября, на заседании одобрил ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете на 2018 год.