09:15 21.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в четверг продолжат рассмотрение судебной реформы

Верховная Рада Украины в четверг, 21 сентября, на пленарном заседании намерена продолжить рассмотрение судебной реформы.

Депутаты в четверг продолжат рассмотрение судебной реформы

Вместе с тем народные депутаты планируют сегодня же принять во втором чтении закон о повышении пенсий. Как сказано в повестке дня, опубликованой на сайте парламента, в частности, во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты.

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа, а также в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение работы КСУ.

Напомним, накануне парламентарии рассмотрели 2361 поправку к судебной реформе.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в среду, 20 сентября, на заседании одобрил ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете на 2018 год.


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