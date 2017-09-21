11:33 21.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты не хотят работать в четверг до исчерпания повестки дня

Народные депутаты не хотят в четверг, 21 сентября, не хотят работать без перерывов.

Депутаты не хотят работать в четверг до исчерпания повестки дня

Парламент не поддержал предложение глава Верховной рады Андрея Парубия о продолжении пленарного заседания парламента до исчерпания повестки дня, а именно до принятия судебной и пенсионной реформ. Соответствующее решение поддержали 186, 214 и 215 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Вместе с тем Парубий пообещал до перерыва еще раз поставить этот вопрос на голосование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 21 сентября, на пленарном заседании намерена продолжить рассмотрение судебной реформы.

Вместе с тем народные депутаты планируют сегодня же принять во втором чтении закон о повышении пенсий.


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