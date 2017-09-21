Чего ожидать от следующих переговоров Совбеза

Президент Украины Петр Порошенко поведал о том, чего он ожидает от следующих переговоров с представителями Совета Безопасности ООН.
Об этом он рассказал участникам Украинского финансового форума.
Президент уверен, что Совбез рассмотрит вопрос о размещении "голубых шлемов" по всей территории востока Украины.
"Это должно касаться и украино-российской границы", - подчеркнул Порошенко.
Лидер украинского государства уверяет, что такое решение привело бы в действие "замороженные" Минские соглашения, а также открыло дорогу к политическому урегулированию ситуации.
В Совбезе считают, что миротворцы смогут обеспечить безопасность и соблюдения режима прекращения огня.
Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука настаивает на том, чтобы для полного охвата территорий Украины потребуется 60 тыс миротворцев.