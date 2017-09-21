Чего ожидать от следующих переговоров Совбеза

Об этом он рассказал участникам Украинского финансового форума.

Президент уверен, что Совбез рассмотрит вопрос о размещении "голубых шлемов" по всей территории востока Украины.

"Это должно касаться и украино-российской границы", - подчеркнул Порошенко.

Лидер украинского государства уверяет, что такое решение привело бы в действие "замороженные" Минские соглашения, а также открыло дорогу к политическому урегулированию ситуации.

В Совбезе считают, что миротворцы смогут обеспечить безопасность и соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука настаивает на том, чтобы для полного охвата территорий Украины потребуется 60 тыс миротворцев.