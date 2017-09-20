22:32 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вопрос освобождения заложников зашло в тупик, - Порошенко

На сегодняшний день вопрос освобождения украинских заложников в Минске зашел в тупик.

Вопрос освобождения заложников зашло в тупик, - Порошенко

Список украинских заложников на Донбассе только растет, люди похищаются намеренно. Об этом в среду, 20 сентября, во время дебатов на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке, заявил резидент Украины Петр Порошенко.

По его словам, единственной виной заложников является проукраинская позиция. Россия незаконно удерживает не менее 16 украинских политзаключенных на своей территории, - добавил глава украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский стороной 20 сентября во рамках гуманитарной подгруппы в Минске передала представителям боевиков свое видение условий освобождения украинских заложников.


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