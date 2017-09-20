В суде рассматривают дела четырех тысяч коррупционеров, - Луценко

Речь – о чиновниках, которых задержали в 2016-2017 годах. Об этом сообщил 20-го сентября Генпрокурор страны Ю. Луценко. Согласно его словам – в 2017 г. за уголовные и коррупционные нарушения задержали уже более семи тысяч граждан, и дела 2222 уже передали в суды.

С учетом дел за 2016 год – это уже около четырех тысяч коррупционеров, которые уже пошли под суд. Речь – про коррупционеров разных уровней – подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко сообщал про украинских чиновников, которые погорели на взятке в последнее время.