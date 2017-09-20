В США назвали условия для получения 500 млн долларов помощи

По словам сенатора, средства пойдут на модернизацию оборонного комплекса украинского государства. Это улучшения качества береговой охраны, обустройство минных полей, обучение военных.

Часть суммы уйдет на закупку новой техники, а это противотанковые ракеты, средства защиты связи, конрт-артиллерийские снаряды.

Портам подчеркнул, что если Россия не прекратит ведение гибридной войны на Донбассе, тогда США вынуждено будет выделить дополнительные средства на закупку летального оружия.

США будут продолжать политическую, экономическую и военную поддержку украинского государства до обеспечения ее полной независимости.

США считают, что Украина является ключевой страной в Восточной Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинский министр обороны подчеркнул готовность Украины принять от США вскоре летальное оружие.