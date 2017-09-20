У Януковича и его окружения хотят отобрать еще 200 млн долларов, - Луценко

Об этом на заседании комитета ассоциации Украина-ЕС заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, это далеко не последняя конфискация украденных денежных средств прошлой властью. По этому поводу прокуратура через день объявит спецконфискацию еще на 200 млн.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - заявил Луценко.

Стоить добавить, что ГПУ уже вернула в бюджет 1,5 млрд долларов Януковича. Также известно, что экс-президент Янукович нанес Украине убытки в размере 40 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суды на данный момент занимаются рассмотрением четырех тысяч дел касательн чиновников-коррупционеров. Речь – о чиновниках, которых задержали в 2016-2017 годах.