20:32 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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России имеет конфликты почти со всеми своими соседями, - Порошенко

На сегодняшний день Россия является не контрибутором международной безопасности. Она является самой большой угрозой.

России имеет конфликты почти со всеми своими соседями, - Порошенко

Наверное, это единственная страна в мире, которая имеет конфликт почти со всеми соседними государствами. Об этом в среду, 20 сентября, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с трибуны Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

По его словам, Россия, имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми соседями. Поэтому, по мнению главы украинского государства, миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для защиты народа Украины. Мандат миротворцев ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, включая российско-украинскую государственную границу.

Это обязательное условие, - подчеркнул, добавив, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для защиты народа Украины и для приближения к политическому урегулированию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября, на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций призвал как можно быстрее отправить на Донбасс миротворцев.


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