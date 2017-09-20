Рабинович: Власть испугалась нашей акции протеста – и начинает возвращать вкладчикам их деньги

Об этом заявил народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, выступая на мирном митинге под Нацбанком, где тысячи обманутых вкладчиков, общественных активистов, сторонников партии "За життя" требуют отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ и привлечения ее, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и "всей банды, сидящей в НБУ", к уголовной ответственности за развал банковской и финансовой системы Украины.

"Уже с завтрашнего дня начинается выплата вкладчикам "Дельта Банка" и "Артем-банка" того, что у них украла эта власть. Видимо, это та подачка, которую хотят бросить обманутым вкладчикам для того, чтобы они замолчали. На самом же деле никто не должен на этом успокаиваться – все деньги, отобранные у вкладчиков, должны быть возвращены! И это должны сделать Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов», – заявил политик.

Лидер партии "За життя" поздравил всех вкладчиков "Дельта Банка" и "Артем-банка" с маленькой победой – началом процесса возвращения им денег.

"Это свидетельствует о том, что власть боится народа. Сегодня мы это увидели и еще раз убедились в том, что необходимо продолжать стоять, необходимо разговаривать с властью и очень жестко! Сегодняшняя маленькая победа обязательно выльется в большую – мы обязательно победим!" – уверен парламентарий.

Также Вадим Рабинович напомнил три главных требования протестующих: отставка Гонтаревой с должности главы НБУ; недопущение назначения Рожковой на пост главы Нацбанка, чтобы не продолжалась политика убийства национальной валюты; выплата денег всем пострадавшим вкладчикам.