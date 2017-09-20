08:40 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко выступит с "громкой" речью на Генассамблеи

Президент Украины Петр Порошенко посетит саммит Генеральной ассамблеи ООН, где примет участие в заседании Совета безопасности по вопросам миротворчества.

Порошенко выступит с

Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Саммит пройдет с 10:00 до 11:30 по местному времени. Это уже 72 встреча лидеров стран мира в рамках Совбеза.

Президент выступит девятым в 11:45 по местному времени. Ожидается, что Порошенко поднимет вопрос о введении миротворцев на восток Украины, а также продление санкций против РФ в долгосрочной перспективе.

Также гарант намерен встретиться с хозяином Белого Дома Дональдом Трампом, дабы обсудить ситуацию на Донбассе. Встреча состоится завтра, 21 сентября. 

Ранее Порошенко уже провел несколько двусторонних встреч с лидерами стран Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправился в Соединенные Штаты Америки, чтобы принять участие в 72-ой сессии Генассамблеи ООН.


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