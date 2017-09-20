Порошенко сегодня выступит в Совбезе и на Генассамблее ООН

"Сегодня президент выступит в Совбезе ООН, на Генассамблее ООН и проведет встречу с президентом Турции", - говорится в сообщении.

Отметим, Порошенко с 18 по 21 сентября 2017 года будет находиться с рабочим визитом в США.

В рамках визита Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, а также по вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Украины недавно рассказал, что будет обсуждать освобождении украинских заложников на 72-й сессии Генассамблеи ООН.