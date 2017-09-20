Порошенко сегодня выступит в Совбезе и на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступит сегодня в Совбезе и на Генассамблее ООН. Об этом в сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
"Сегодня президент выступит в Совбезе ООН, на Генассамблее ООН и проведет встречу с президентом Турции", - говорится в сообщении.
Отметим, Порошенко с 18 по 21 сентября 2017 года будет находиться с рабочим визитом в США.
В рамках визита Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, а также по вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Украины недавно рассказал, что будет обсуждать освобождении украинских заложников на 72-й сессии Генассамблеи ООН.