Полицейские провели рейды на штаб правительства Каталонии

Об этом сообщает издание Politico.

По их информации гражданская гвардия Испании в среду провела обыски в нескольких правительственных департаментах, включая министерство экономики и министерство иностранных дел, а также штаб-квартиру правительства Каталонии.

Три представителя правительства были арестованы, по заявлению правящей партии Каталонии.

Сообщается, что власти Испании пытаются увеличить давление на каталонскую область накануне запланированного голосования, которое было признано незаконными. Испанское правительство пообещало, что голосование не состоится.

Полиция также угрожала судебными исками против лиц, организующих голосование, включая мэра, политиков и даже обычных людей, которые помогают на избирательном участке.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд Испании не признает все документы, принятые каталонским парламентом и считает их незаконными.