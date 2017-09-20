ООН предложили ввести "гражданство Земли"

Введение такого единого гражданства для всех жителей Земли может решить проблему нелегальной иммиграции. Такое мнение в среду, 20 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН высказал президент Боливии Эво Моралес.

Он заявил, что осуждает строительство стен и разработку законов, которые направлены на то, чтобы сделать миграцию преступлением. В связи с чем он предложил главам других государств заключить пакт о возможности ввести универсального гражданства.

По словам Моралеса нужно искоренять причины вынужденной миграции, а не бороться с мигрантами и объявлять их преступниками. Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причины этого феномена - войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. Они лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен, - пояснил президент Боливии, добавив, что не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами любой страны и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли, - считает Моралес.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября, на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций призвал как можно быстрее отправить на Донбасс миротворцев.