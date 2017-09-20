Объекты социальной инфраструктуры проверят на соблюдение мер безопасности, - Гройсман

Соответствующие заявление украинский премьер сообщил на заседании правительства в связи с трагедией в Одессе.

По словам Гройсмана, благодаря такому решению Кабмин сможет контролировать органы для проверки объектов, особенно там, где дет и люди пожилого возраста.

"Мы все проверим. У нас нет самоцели кого-то штрафовать, но у нас есть цель заставить каждого думать своей головой о том, чтобы обеспечит качественный уровень безопасности", - подчеркнул прмеьер-министр.

Также напоследок Владимир Гройсман добавил, что украинское правительство позволит проверять те объекты, где есть проблемы с продовольствием. В частности, это буде сделано для того, чтобы украинцы находились в безопасных условиях и получали безопасное питание в нашей стране.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже сейчас можно говорить о том, что стратегический запас, а также продовольственный баланс Украины будет находиться на нормальном уровне, заверил Гройсман.