Необходимо добиться настоящего прекращения огня на Донбассе, - Макрон

По его словам, на Донбассе огонь должен быть прекращен полностью. Нужно добиться выполнения обязательств, которые были взяты, - отметил он, добавив, что необходимо добиться установления режима прекращения огня, настоящего прекращения огня, - подчеркнул Макрон.

Вместе с тем президент Франции считает, что сотрудничество с партнерами, и особенно с Германией, необходимо продолжить и это нужно для поддержания международного порядка и прекращения конфликта на востоке Украины.

Напомним, президент Франции предложил партнерам со стороны ООН инициативу о создании политической "дорожной карты" по урегулированию ситуации в Сирии, поскольку "астанинский формат" оказался недостаточным. Отмечено, что речь идет о контактной группе, куда бы входили все представители постоянных членов плюс заинтересованные стороны.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости противостоять угрозам суверенитету Украины. При этом он призвал отвести угрозу суверенитету всех государств - от Украины до Южно-Китайского моря. С таким призывом во вторник, 19 сентября, выступил президент США с трибуны Генеральной ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.