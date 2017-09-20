12:18 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" будет обновлен

Наблюдательный совет национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" будет обновлен в рамках реформы.

Наблюдательный совет НАК

Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам министра, наблюдательный совет будет обновлен, вместе с международными партнерами публично, а также заявил о намерениях демонополизировать газовый рынок.

"Я гарантирую, что будут продолжены реформы, и ускорены для того, чтобы "Нафтогаз" был современной, качественной компанией, в которой внедрены необходимые принципы корпоративного управления", - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал разработку специальной программы поддержки украинских агропроизводителей со стороны государственных банков путем привлечения инвестиций и внедрения приемлемых условий кредитования.


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