Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" будет обновлен

Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам министра, наблюдательный совет будет обновлен, вместе с международными партнерами публично, а также заявил о намерениях демонополизировать газовый рынок.

"Я гарантирую, что будут продолжены реформы, и ускорены для того, чтобы "Нафтогаз" был современной, качественной компанией, в которой внедрены необходимые принципы корпоративного управления", - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал разработку специальной программы поддержки украинских агропроизводителей со стороны государственных банков путем привлечения инвестиций и внедрения приемлемых условий кредитования.