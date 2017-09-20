17:42 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбассе присутствует 36 тысяч российских военных, - Грицак

Глава СБУ призывает все мировое сообщество активно оказывать Украине помощь.

На Донбассе присутствует 36 тысяч российских военных, - Грицак

Так, Украине нужна помощь в вопросе преодоления российской агрессии. Глава СБУ Василий Грицак отметил, что на Донбассе сейчас находятся 36 тысяч террористов, а также российских военнослужащих. Про это он сообщил в ходе выступления в Нью-Йорке - на заседании по случаю 50-летия появления Всемирного конгресса украинцев.

В эти дни примерно 36 тысяч террористов продолжают бесчинствовать на Донбассе. Сегодня задача мира – это защита Украины от агрессора, дестабилизирующего ситуацию в середине страны - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, Ю. Луценко поведал о пытках, которые применяют террористы Донбасса.


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