На Донбассе присутствует 36 тысяч российских военных, - Грицак

Так, Украине нужна помощь в вопросе преодоления российской агрессии. Глава СБУ Василий Грицак отметил, что на Донбассе сейчас находятся 36 тысяч террористов, а также российских военнослужащих. Про это он сообщил в ходе выступления в Нью-Йорке - на заседании по случаю 50-летия появления Всемирного конгресса украинцев.

В эти дни примерно 36 тысяч террористов продолжают бесчинствовать на Донбассе. Сегодня задача мира – это защита Украины от агрессора, дестабилизирующего ситуацию в середине страны - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, Ю. Луценко поведал о пытках, которые применяют террористы Донбасса.