Македония может ввести безвизовый режим для Украины

Такие сведения сообщается в пресс-службы МИД Украины. В частности, политики обсудили дальнейшие развитие сотрудничества в военной сфере, в области культурного и гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели перспективу введения безвизового режима между Украиной и Македонией.

Согласно недавно полученным сведениям, на встрече был поднят вопрос по развитию ситуации в Балканском регионе и противодействия внешним угрозам.

Кстати, в ближайшее время Павел Климкин должен поехать в Македонию для полной реализации безвиза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты македонского парламента утвердили состав нового правительства республики. Так, новое коалиционное правительство будет возглавлять социалист Зоран Заев.