Македония может ввести безвизовый режим для Украины

Главы МИД Украины и Македонии Павел Климкин и Никола Димитров рассмотрели вопрос о введении перспективы введения безвизового режима между двумя государствами.
Такие сведения сообщается в пресс-службы МИД Украины. В частности, политики обсудили дальнейшие развитие сотрудничества в военной сфере, в области культурного и гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели перспективу введения безвизового режима между Украиной и Македонией.
Согласно недавно полученным сведениям, на встрече был поднят вопрос по развитию ситуации в Балканском регионе и противодействия внешним угрозам.
Кстати, в ближайшее время Павел Климкин должен поехать в Македонию для полной реализации безвиза.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты македонского парламента утвердили состав нового правительства республики. Так, новое коалиционное правительство будет возглавлять социалист Зоран Заев.