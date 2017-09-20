11:15 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Македония может ввести безвизовый режим для Украины

Главы МИД Украины и Македонии Павел Климкин и Никола Димитров рассмотрели вопрос о введении перспективы введения безвизового режима между двумя государствами.

Македония может ввести безвизовый режим для Украины

Такие сведения сообщается в пресс-службы МИД Украины. В частности, политики обсудили дальнейшие развитие сотрудничества в военной сфере, в области культурного и гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели перспективу введения безвизового режима между Украиной и Македонией.

Согласно недавно полученным сведениям, на встрече был поднят вопрос по развитию ситуации в Балканском регионе и противодействия внешним угрозам.

Кстати, в ближайшее время Павел Климкин должен поехать в Македонию для полной реализации безвиза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты  македонского парламента утвердили состав нового правительства республики. Так, новое коалиционное правительство будет возглавлять социалист Зоран Заев.


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