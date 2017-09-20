Лукашенко таки прилетел на учения "Запад-2017" - ФОТО

Он прилете на Борисовский полигон на своем вертолете. Как сообщают сотрудники Министерства обороны страны, начало условных боевых действий запланировано на 11 часов утра.

За ходом армейских отработок наблюдают представители из семи стран и около 80 международных организаций. Сегодня последний день активной фазы военных учений. На территории полигона усилены меры безопасности. Кроме того, на территории стоят машины скорой помощи и пожарной службы.

Вертолет с Лукашенко приземлился около на полигоне около десяти часов утра после чего он отправился к палаткам участвующих в учениях военных пообщаться лично.

Затем президент поднялся на смотровую площадку и "оценил поле боя". Вместе с Лукашенко за учениями на полигоне будут наблюдать госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Александр Суриков. Ожидалось и прибытие министра обороны России Сергея Шойгу, однако по неизвестной причине глава Минобороны РФ проигнорировал посещение полигона "Борисовский".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию в рамках учений "Запад-2017". Такое решение было принято из-за дерзкого поведения российских военных по отношению к гражданам его страны.