Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"

При этом он отметил, что эти учения были самыми знаковыми, а сотрудничество с Российской Федерацией закреплено в оборонной доктрине Беларуси в качестве приоритетной задачи. Вместе с тем, по мнению белорусского президента, эти учения не были направлены против третьих стран и заверил, что все военные угрозы Беларусь будет отражать совместно с Россией.

Лукашенко также отметил, что учения прошли согласовано с замыслом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Беларуси Александр Лукашенко в среду утром, 20 сентября, прибыл на учения "Запад-2017". Он прилете на Борисовский полигон на своем вертолете. Как сообщают сотрудники Министерства обороны страны, начало условных боевых действий запланировано на 11 часов утра.