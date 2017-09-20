13:45 20.09.2017 | Политика | Новости
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Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"

Президент Беларуси Александр Лукашенко после розыгрыша боевого сценария на полигоне "Борисовский" в среду, 20 сентября, объявил о завершении совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2017".

Лукашенко объявил о завершении учений

При этом он отметил, что эти учения были самыми знаковыми, а сотрудничество с Российской Федерацией закреплено в оборонной доктрине Беларуси в качестве приоритетной задачи. Вместе с тем, по мнению белорусского президента, эти учения не были направлены против третьих стран и заверил, что все военные угрозы Беларусь будет отражать совместно с Россией.

Лукашенко также отметил, что учения прошли согласовано с замыслом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Беларуси Александр Лукашенко в среду утром, 20 сентября, прибыл на учения "Запад-2017". Он прилете на Борисовский полигон на своем вертолете. Как сообщают сотрудники Министерства обороны страны, начало условных боевых действий запланировано на 11 часов утра.


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