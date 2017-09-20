14:49 20.09.2017 | Политика | Новости
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Канада "за" введение миротворческой миссии на востоке Украины

Канада поддерживает Украину с проектом о введении миротворцев ООН на весь оккупированный Донбасс. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Канада

По информации службы, на 72-ой встрече лидеров стран мира на Генассмблее ООН состоялись переговоры между главами МИДа Украины и Канады.

Стороны обсудили вопросы украинско-канадского сотрудничества, а также вопросы размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Климкин поведал о том, что Канада готова обсудить вопрос о либерализации визового режима с Украиной.

Государства недавно подписали несколько торговых соглашений, дающие преференции украинской сельскохозяйственной продукции.

Христя Фриланд заверила, что Канада никогда не признает оккупацию Крыма, и осуждает агрессию РФ на Донбассе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко прибыл на саммит Генеральной ассамблеи ООН, где примет участие в заседании Совета безопасности по вопросам миротворчества.


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