Канада "за" введение миротворческой миссии на востоке Украины

Канада поддерживает Украину с проектом о введении миротворцев ООН на весь оккупированный Донбасс. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
По информации службы, на 72-ой встрече лидеров стран мира на Генассмблее ООН состоялись переговоры между главами МИДа Украины и Канады.
Стороны обсудили вопросы украинско-канадского сотрудничества, а также вопросы размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
Климкин поведал о том, что Канада готова обсудить вопрос о либерализации визового режима с Украиной.
Государства недавно подписали несколько торговых соглашений, дающие преференции украинской сельскохозяйственной продукции.
Христя Фриланд заверила, что Канада никогда не признает оккупацию Крыма, и осуждает агрессию РФ на Донбассе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко прибыл на саммит Генеральной ассамблеи ООН, где примет участие в заседании Совета безопасности по вопросам миротворчества.